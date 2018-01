Consumidores mantêm “falta de confiança” em Macau

Macau registou uma subida – ainda que bastante ligeira – do índice de confiança dos consumidores entre o terceiro e o quarto trimestre do ano passado, revelou um estudo da Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau (MUST). A RAEM alcançou 88,52 pontos, numa escala de 200 em que uma pontuação inferior a 100 é sinónimo de “falta de confiança”. Dos seis indicadores analisados, aquele que reuniu a maior falta de confiança por parte dos consumidores foi a compra de habitação (53,46) enquanto que no ponto oposto ficou a empregabilidade (112,57).

O investimento em bolsa foi o único parâmetro que registou uma descida na confiança dos consumidores em cerca de sete pontos percentuais, ficando-se por uma pontuação de 80. O indicador referente à compra de habitação foi o que registou uma maior subida, seguido dos padrões de vida, ambos com um aumento de 4%.

“A única maneira de aumentar a confiança dos consumidores em Macau é promovendo a diversificação da economia, aprofundar a cooperação regional e integrar o aglomerado urbano de Taiwan, Guangdong e Hong Kong. Macau deve reduzir o impacto das incertezas resultantes de economias externas, assim como consolidar a eficácia do controlo da inflação, guiar a oferta e exigir o equilíbrio do mercado imobiliário”, escrevem os autores do estudo.

O mesmo inquérito foi também conduzido em Hong Kong, Taiwan e China continental. No continente, o índice de confiança dos consumidores foi o mais elevado das regiões analisadas, tendo alcançado 105,1 pontos, segundo números do South China Morning Post. A RAEHK foi a única que viu uma descida do índice que se ficou pelos 86,8 pontos, enquanto que Taiwan alcançou uma pontuação de 87,5.

Segundo explicam os académicos da MUST, o índice de confiança dos consumidores “reflecte e quantifica as opiniões dos consumidores quanto à força da actual situação económica”. “Este inclui os sentimentos subjectivos dos consumidores quanto à actual e futura perspectiva macroeconómica, empregabilidade, preços, padrões de vida, aquisição de propriedades residenciais e investimento em bolsa”. CVN