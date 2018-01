ATFPM considera parte da Lei de Cibersegurança “arbitrária, desproporcional e ilegal”

A Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau sugeriu ontem a inclusão de três artigos na Lei de Cibersegurança para prevenir ou evitar o indevido a bases de dados.

A Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) considera que a monitorização do tráfego de dados informáticos entre os operadores públicos e privados de infra-estruturas críticas e da Internet pela Polícia Judiciária (PJ), inserida na elaboração da Lei de Cibersegurança, “é arbitrária desproporcional e ilegal” e está em desconformidade com o ordenamento jurídico da RAEM”.

Num ofício endereçado ao secretário para a Segurança, a ATFPM sugere a adição de três artigos “para prevenir ou evitar o perigo de abuso indevido a bases de dados”: um, que garanta “a segurança das redes informáticas essenciais utilizadas pelas entidades, públicas ou privadas, que operam infra-estruturas críticas”; outro, relativo a “quando os incidentes de cibersegurança causarem um dano ou prejuízo à confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados pessoais; e um terceiro, sobre incidentes que indiciem a prática de crimes informáticos.

A ATFPM aponta na nova Lei de Cibersegurança “uma violação” do artigo 32º da Lei Básica, “o qual não permite a ingerência e a quebra do sigilo dos meios de comunicação dos residentes de Macau, salvo nos casos de necessidade de segurança pública ou de investigação em processo criminal e sem o controlo, prévio ou à ‘posteriori’ em casos de urgência e necessidade, por uma autoridade judicial”.

A associação defende que deve “ser eliminada qualquer ingerência e controlo por uma entidade pública, quer pela Polícia Judiciária ou outra, nessa actividade”. A ingerência deve ser da responsabilidade dos gestores da cibersegurança dos operadores públicos ou privados das infra-estruturas críticas, que têm o “dever de comunicar a ocorrência de qualquer ataque cibernético às suas redes e sistemas informáticos”.

No documento é invocado o regime de direitos, liberdades e garantias que vigora em Macau e referido que “conforme a prática comum a nível internacional não pode ser atribuída a uma entidade policial ou administrativa a actividade de monitorização do tráfego de dados informáticos sob a forma de linguagem máquina entre as redes dos operadores de infra-estruturas críticas e a Internet para efeitos de prevenção de incidentes cibernéticos”.

A ATFPM considera que se essa actividade for exercida pela PJ, “representará sempre uma violação da liberdade e do sigilo dos meios de comunicação dos residentes de Macau”.