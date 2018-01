Associação de funcionários públicos de Macau contra “penalizações por doença”

A Associação dos Técnicos da Administração Pública opõe-se à intenção do Governo de deixar de reembolsar os funcionários nas faltas por doença. O presidente da associação, Tou Veng Keong, considera que “não faz sentido punir os trabalhadores” com problemas de saúde e que precisam de baixa médica.



“Não vejo em lado nenhum [da proposta de lei] o processo de recuperação [do vencimento de exercício que vai ser deduzido]. É um pouco estranho. Se há atestado médico reconhecido, o funcionário está doente e tem de faltar isto é um facto. E, se é um facto, tem de haver direito a pedir o montante reduzido”, afirmou Tou Veng Keong em declarações à TDM-Rádio Macau.



No actual regime, os funcionários públicos são penalizados no ordenado nos primeiros 30 dias de faltas por doença, mas podem recuperar o dinheiro. Na proposta de revisão do Estatuto dos Trabalhadores da Função Pública, que já está na Assembleia Legislativa, o Governo deixou cair o sistema de reembolso.



Em alternativa, o Executivo propõe que os funcionários públicos possam, por ano, dar até 15 faltas por doença, sem penalizações no ordenado. A partir daqui, há um corte para metade no vencimento de exercício, que corresponde a 1/6 do ordenado. “O Governo está a pensar em controlar as faltas por doença, mas não faz muito sentido prescindir do processo de recuperação dos montantes deduzidos quando o funcionário está doente”, insiste Tou Veng Keong.



A proposta de lei prevê igualmente restrições para os trabalhadores que atinjam o limite máximo previsto para as faltas por doença. A baixa pode ir até 18 meses ou, em alguns casos graves, cinco anos. Atingido este limite, o Governo propõe que os funcionários com mais de 15 anos de serviço sejam obrigados a pedir a aposentação.

O presidente da Associação dos Técnicos da Administração Pública disse esperar que o Governo reconsidere a proposta.