Alexis Tam lamenta falecimento de Pau Ma Chong, dirigente desportivo

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, enviou uma carta de condolências à família do desportista local, Pau Ma Chong, manifestando “profundo pesar” pelo seu falecimento.

Na carta, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura lembrou Pau Ma Chong como “um atleta muito respeitado no sector desportivo de Macau” e “pioneiro do desporto”. Alexis Tam considerou ainda que Pau Ma Chong promoveu “entusiasticamente a construção, o desenvolvimento e o progresso do desporto em Macau, tendo conquistado admiração e respeito na sociedade”.

Na sua juventude, enquanto atleta, Pau Ma Chong representou Macau em competições de várias modalidades, incluindo basquetebol, tendo obtido “resultados brilhantes”, refere uma nota do Executivo. Depois de se aposentar, desempenhou o cargo de dirigente das associações de basquetebol e de voleibol, entre outras associações desportivas, nas quais prestou “valiosos contributos”.

Pau Ma Chong foi também, por diversas vezes, membro do Conselho do Desporto. “O progresso e desenvolvimento do desporto de competição, do desporto para todos e de grandes eventos desportivos foram fruto do seu trabalho árduo, e o seu espírito trabalhador e insistente inspira os outros e serve de exemplo”, acrescenta o Governo.