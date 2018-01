Serviços de Saúde negam acusação de adiamento de diagnóstico de criança

Os Serviços de Saúde acabam de refutar, em comunicado, uma acusação que lhes tinha sido dirigida por pais de uma criança com o síndrome de Angelman. Segundo escreve o organismo, os progenitores acusaram num fórum público os Serviços de Saúde de adiar o diagnóstico e o tratamento do seu filho. “Como a situação não corresponde à realidade, os Serviços de Saúde entendem ser necessário esclarecer este assunto”, escrevem. Mais indica o organismo que os pais foram já contactados pelo grupo de intervenção precoce infantil para os actualizar quanto à situação mais recente da criança.

Explicam os Serviços de Saúde que o síndrome de Angelman é uma doença genética rara que afecta essencialmente o sistema neurológico e cujas manifestações consistem no atraso no desenvolvimento e da capacidade motora. Outras manifestações da doença incluem também microencefalia e epilepsia, sendo que actualmente não existe tratamento nem cura para a mesma.

Com dois anos e quatro meses, a criança foi diagnosticada com o síndrome de Angelman. Segundo esclarecem os Serviços de Saúde, este diagnóstico “envolve a participação de diversas especialidades, a realização de exames laboratoriais e genéticos complexos”. “De uma maneira geral, as crianças com dois anos de idade não apresentam nem têm manifestações significativas do síndrome o que torna complexo e difícil a realização do diagnóstico”, adiantam.

Segundo o mesmo organismo, a criança em questão foi acompanhada num centro de saúde desde o seu nascimento até ter um ano e meio, altura em que foi transferida para o Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ). Devido à existência de suspeitas de distúrbio de desenvolvimento, foi então submetida a “exames pormenorizados” e também a consultas individuais e colegiais nas especialidades neuropediátrica, genética pediátrica, desenvolvimento infantil e medicina física e de reabilitação.

Após ter sido diagnosticada, a criança foi submetida a tratamento no Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Centro Hospitalar Conde de São Januário, nomeadamente a duas sessões de terapia da fala, duas de terapia ocupacional e duas de fisioterapia. Posteriormente, foi transferida para o Centro de Desenvolvimento Kai Chi, onde continuou os treinos de reabilitação.

Os Serviços de Saúde esclarecem ainda que, a nível internacional, a idade de diagnóstico do síndrome de Angelman varia entre os dois e os seis anos. Citando um estudo da clínica do Departamento de Saúde de Hong Kong, o organismo indica que a média da idade de diagnóstico da doença é de 6,2 anos.