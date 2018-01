PJ registou três casos de agiotagem com sequestro em 2018

A Polícia Judiciária (PJ) deu conta da existência de três casos de agiotagem com sequestro desde o início do ano.

No primeiro caso, a vítima ficou retida contra a sua vontade em quatro hotéis diferentes na Taipa entre 31 de Dezembro e 2 de Janeiro, tendo a PJ detido dois cidadãos da República Popular da China com 25 e 34 anos de idade. Em causa esteve um empréstimo no valor de 100 mil dólares de Hong Kong, dinheiro que foi gasto na totalidade pela vítima na mesa de bacará, não conseguindo arrecadar meios para devolver o montante.

No segundo caso a vítima ficou detida num hotel no NAPE após não ter conseguido pagar de volta os 50 mil dólares que tinha pedido emprestado para poder jogar nas mesas de jogo.

Por fim, a PJ deteve mais dois indivíduos, ambos do Interior da China, pelo mesmo motivo, desta feita com um empréstimo de cerca de 350 mil dólares, referiram as autoridades.