Patinadora chinesa suspensa por dois anos por doping

A patinadora de velocidade chinesa Shi Xiaoxuan foi suspensa por dois anos e vai falhar a presença nos Jogos Olímpicos PyeongChang2018, por ter acusado positivo num controlo antidoping, anunciaram ontem as autoridades desportivas da China.

Os responsáveis chineses esperam ter accionado “um sinal de alarme” no país com a suspensão imposta a Shi, a segunda patinadora chinesa a ser suspensa por doping no espaço de um mês, depois de Li Yanzhe, ter sido punida com quatro anos de suspensão, pelos mesmos motivos.

Shi, de 21 anos, acusou positivo a uma substância proibida num controlo antidoping realizado em 14 de dezembro de 2017, de acordo com o comunicado no site oficial da Administração-geral dos Desportos da China, país que vai organizar os Jogos Olímpicos de Inverno, em 2022.