Melco muda Crown Towers para NÜWA a partir da próxima semana

A Melco Resorts & Entertainment irá alterar o nome das Crown Towers para a marca NÜWA a partir de 16 de Janeiro.

Segundo a operadora, a nova marca, cujo nome é inspirado numa heroína da mitologia chinesa, irá servir também como marco para o lançamento na terceira face do complexo City of Dreams em Macau no segundo trimestre de 2018.

“A introdução da nova marca NÜWA vem representar a essência daquilo que a Melco procura fazer, proporcionando aos nossos visitantes o melhor em termos de sofisticação, qualidade e inovação”, referiu Lawrence Ho, presidente e CEO da Melco Resorts & Entertainment num comunicado da operadora.