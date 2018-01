O veterano executivo do sector do jogo Mark Brown cessou funções na Imperial Pacific International, empresa na qual exercia as funções de presidente da administração num casino-hotel em nas Ilhas Marianas do Norte, segundo noticiou o Saipan Tribune.

Mark Brown, que foi presidente do Venetian Macao e da Sands Macao entre Abril de 2006 e Abril de 2009, alegou motivos familiares para deixar o cargo de presidente da administração do ‘resort’ da empresa em Saipan, projecto que liderava desde 2014.