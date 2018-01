Incêndio na Torre Trump faz dois feridos

O fogo que deflagrou ontem de manhã na Torre Trump, na 5.ª Avenida, em Manhattan, fez dois feridos, um deles grave, anunciou o serviço de bombeiros de Nova Iorque.

Ofogo começou cerca das 7:00 locais no sistema de ventilação do edifício, junto ao topo do arranha-céus. Os bombeiros precisaram que as vítimas são um civil, que sofreu ferimentos graves, e um bombeiro, com ferimentos ligeiros. Os bombeiros levaram cerca de uma hora a extinguir o incêndio, segundo a mesma fonte.

A Trump Tower, de 58 andares, é ocupada por apartamentos de luxo e escritórios de empresas.

Donald Trump residiu na Torre até ser eleito presidente dos Estados Unidos e dois dos seus filhos, Eric e Donald Junior, ainda ali residem.

O presidente norte-americano não estava no edifício quando deflagrou o incêndio.