Inauguração da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau prevista para Maio ou Junho

Após os sucessivos atrasos e adiamentos, surge agora uma nova data para a entrada em funcionamento da travessia do Delta. Citando “fontes conhecedoras do assunto”, o China Daily avança que a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau irá ser inaugurada entre Maio e Junho.

A inauguração da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau está prevista para o segundo trimestre deste ano, mais concretamente em Maio ou Junho. A notícia é avançada pelo China Daily que cita “fontes conhecedoras do assunto”, as quais referem, contudo, que ainda não foi definida uma data exacta para a entrada em funcionamento da infraestrutura. A conclusão da ponte está, de momento, dependente dos progressos na construção dos postos fronteiriços de Zhuhai e Hong Kong, revelaram as mesmas fontes não identificadas.

Por definir estão ainda as políticas relacionadas com o tráfego transfronteiriço entre os três governos envolvidos – Macau, Hong Kong e Guangdong. Tais detalhes incluem o mecanismo de gestão transfronteiriço de administração, planos de emergência e pronto socorro, e acordos alfandegários e de seguros automóveis.

O China Daily escreve ainda que, recentemente, o engenheiro responsável pela Autoridade da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau disse que os trabalhos relacionados com a secção principal da infraestrutura deverão terminar no início de Fevereiro. Esta secção corresponde a um complexo de 29,6 quilómetros composto por parte da ponte, um túnel e uma ilha.

Em Macau, a última fase das obras de construção da zona de administração do posto fronteiriço da RAEM foi concluída em meados de Dezembro último, um ano após o início dos trabalhos. No canal Zhuhai-Macau será aplicado o modelo “inspecção fronteiriça integral” que “permitirá passar apenas numa fila em vez de duas como no modelo anterior”, explicou o Governo em comunicado. A empreitada de construção da estrutura tinha sido adjudicada à sociedade de Nam Kwong União Comercial e Industrial pelo montante global de 10 mil milhões de patacas.

A ponte terá 55 quilómetros, ou seja, 20 vezes o comprimento da ponte Golden Gate em São Francisco (Estados Unidos). A construção iniciou-se em 2009 e uma vez pronta será a primeira infraestrutura realizada e gerida pelas três partes.

No passado dia 20 de Dezembro, o secretário para os Transportes e Obras Públicas de Macau tinha afirmado que a passagem na nova ponte só seria possível após a atribuição de quotas de circulação, a definir pelas três partes, tal como “toda a utilização, construção, operação e manutenção relacionada com a ponte”.

Em relação à data de abertura da nova infraestrutura, Raimundo do Rosário acrescentou estar ainda por definir, competindo ao gabinete tripartido dar essa informação.

A ilha artificial, o posto fronteiriço de Macau para servir a nova ponte, é “uma obra de Macau” e está pronta, acrescentou o responsável.

AUTO-SILO DA PONTE EM MACAU COM CINCO MIL LUGARES

Foi ontem publicado em Boletim Oficial que o auto-silo oeste do posto fronteiriço de Macau da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau irá ter um total de 5143 lugares de estacionamento. Destes, 3089 serão destinados a automóveis ligeiros e os restantes 2054 a motociclos e ciclomotores.

No despacho do Chefe do Executivo ressalva-se que “o número de lugares de estacionamento para cada tipo de veículos pode ser alterado pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego [DSAT] de acordo com as necessidades reais do interesse público”. Sempre que ocorrer esta situação, a DSAT irá afixar um aviso com a antecedência mínima de sete dias com a indicação das alterações.

O despacho refere ainda que o auto-silo irá ser encerrado uma hora após ser içado o sinal de tempestade tropical número 8 ou superior ou quando for emitido o aviso de ‘storm surge’ de grau 3. Vão estar interditos de entrar no auto-silo veículos com capacidade superior a nove passageiros sentados, com peso bruto superior a 3,5 toneladas ou com altura superior a dois metros.

As tarifas horárias diurnas para automóveis ligeiros são de seis patacas, enquanto que o preço durante o horário nocturno desce para três patacas. Os condutores de motociclos e ciclomotores irão pagar duas patacas por hora durante o dia e uma pataca durante a noite. Estes valores poderão vir a ser revistos também por despacho do Chefe do Executivo, após proposta da DSAT e depois de auscultada a entidade exploradora.