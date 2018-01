HRW apela a PR francês que peça respeito pelos direitos humanos na China

A organização não-governamental apelou ao Presidente francês para que “cumpra a sua promessa” e peça a Pequim para melhorar a situação dos direitos humanos na China, durante a visita oficial ao país.

A diretora para França da Human Rights Watch (HRW), Bénédicte Jeannerod, afirmou que o líder francês “deve cumprir” o compromisso de exigir maior respeito pelos direitos humanos na China.

Jeannerod lembrou que Macron tinha afirmado anteriormente que “os imperativos diplomáticos e económicos” franceses para a China “não podem justificar o encobrimento da questão dos direitos humanos”.

“Se Macron levar a sério a promoção da liberdade e da democracia em todo o mundo, deverá levar uma longa lista para o Presidente Xi e outros líderes chineses”, afirmou a responsável da HRW, em comunicado.

A HRW pediu a Macron, por exemplo, que reitere publicamente o apelo francês para que seja dada total liberdade de movimento a Liu Xia, viúva do falecido dissidente e prémio Nobel da Paz Liu Xiaobo.

Liu Xia é mantida em prisão domiciliária desde que Liu recebeu o Nobel da Paz, em 2010, situação que se prolongou após a morte do marido, em Julho passado.

A organização pediu ainda ao Presidente francês que questione os responsáveis chineses sobre como poderão operar as empresas francesas na China, dada a crescente censura da Internet e restrições no uso de VPN (Virtual Proxy Network), um mecanismo que permite aceder à internet através de um servidor localizado fora da China, evitando a censura exercida pelo regime.

Macron é o primeiro dirigente europeu a visitar o país asiático desde que Xi obteve, em novembro passado, um segundo mandato de cinco anos como secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC).

Fontes oficiais francesas assinalaram como uma das prioridades da viagem “o reequilíbrio” das relações comerciais com a China. Paris registou, no ano passado, um défice de 30.000 milhões de euros nas trocas comerciais com Pequim.

A questão dos direitos humanos é uma fonte de persistente tensão entre o governo chinês e os países mais ricos, sobretudo na Europa e na América do Norte, que tendem a enfatizar a importância das liberdades políticas individuais.

Para as autoridades chinesas, “o direito ao desenvolvimento é o mais importante dos direitos humanos” e o “papel dirigente” do PCC, no poder desde 1949, é “um principio cardeal”.

Desde a ascensão ao poder do Presidente chinês, Xi Jinping, em 2012, as autoridades prenderam dezenas de activistas dos direitos humanos, acusados de subversão do poder do Estado ou perturbação da ordem social.