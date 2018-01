Bernstein: Queda nas receitas de jogo no início do ano não afectará previsões mensais

A taxa média diária de receitas de jogo para os primeiros sete dias do ano foi de cerca de 757 milhões de patacas, um valor superior em 3% relativamente a Dezembro mas 10% inferior quando comparado com o período homólogo de 2017.

No entanto, a mesma taxa irá oscilar entre 690 e 757 milhões de patacas para o resto do mês, segundo as previsões da consultora Sanford C. Bernstein.

O relatório da empresa notou ainda que a taxa irá registar um crescimento de 14 a 16% em termos comparativos anuais, desvalorizando assim a queda registada no início do ano.

A análise da Bernstein acredita que os resultados do sector VIP verificaram um crescimento, enquanto que o segmento de massas diminui ligeiramente, quando comparados com Dezembro.