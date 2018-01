Air Asia aponta quiosques de ‘check-in’ no Aeroporto de Macau para Março

Companhia aérea low-cost inaugurou ontem voos directos e diários entre Macau e Phuket. Estão já vendidos 22 mil bilhetes para os próximos 2 meses.

A Air Asia planeia inaugurar quiosques de ‘check-in’ para passageiros no Aeroporto Internacional de Macau em Março deste ano, referiu a companhia de aviação.

Segundo o ‘Macau News Agency’, que cita a CEO da Air Asia responsável pelos escritórios de Macau e Hong Kong, Celia Lao, a empresa-mãe com sede na Malásia já deu luz verde para avançar com as instalações do equipamento. “Estamos a trabalhar juntamente com o aeroporto e diferentes departamentos para ver onde poderemos colocar o equipamento. Existe também algum software que precisamos de alterar, já que Macau é diferente da Malásia, para garantir que os passageiros que irão utilizar os quiosques não têm problemas em termos de validação dos passaportes”, referiu Celia Lao.

De acordo com a responsável, o Aeroporto Internacional de Macau acolheu a ideia de forma bastante positiva devido às “limitações que existem nos balcões de ‘check-in’”, sendo uma medida que tem registado bons resultados no aeroporto de Singapura.

Celia Lao falou à margem da inauguração oficial da rota diária de voos entre Macau e Phuket, na Tailândia, que teve lugar ontem no Aeroporto Internacional de Macau. O voo partiu da RAEM às 10:40 com 171 passageiros a bordo, abrindo boas perspectivas de sucesso para o futuro. “Podemos constar através dos números, já que foram vendidos 22 mil lugares num período de apenas dois meses. Começámos a fazer uma pré-venda em Outubro do ano passado e agora iremos começar com outra promoção”, acrescentou a CEO da Air Asia em Macau e Hong Kong.

Segundo o presidente da Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM) Simon Chan, mais de 770 mil passageiros voaram do Aeroporto Internacional de Macau para destinos tailandeses em 2017, enquanto que da Tailândia viajaram 190 mil turistas para a RAEM no mesmo período através da Air Asia.