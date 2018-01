300 interessados em plano de pagamento de cursos de línguas no estrangeiro

O Plano de Apoio de Pagamento dos Juros de Crédito para a Formação Linguística de Graduados do Ensino Superior já recolheu o interesse de mais de 300 pessoas, segundo avançou o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) à Rádio Macau. Porém, apenas 34 já formalizaram a sua inscrição e destas, cinco já viram o seu pedido aprovado pelo organismo, sendo que a maioria se inscreveu em cursos de inglês no estrangeiro. Das cinco candidaturas aprovadas, três dizem respeito a cursos de língua inglesa, uma de mandarim e a outra de português.

Este plano de apoio foi lançado a 21 de Março do ano passado e, desde então, mais de 300 pessoas já efectuaram o registo online na página do programa. Este tem por objectivo incentivar a aprendizagem de línguas no estrangeiro através do pagamento dos empréstimos contraídos pelos residentes para a frequência de cursos fora do território. Segundo explicou Chan Kun Hong, coordenador-adjunto do GAES, à Rádio Macau, antes da aprovação do pagamento de juros os candidatos devem obter primeiro o empréstimo junto da entidade bancária.

São elegíveis para o programa os residentes permanentes de Macau com idade não superior a 45 anos, detentores do grau de licenciatura ou equiparado, que tenham estudado em instituições de ensino superior ou escolas secundárias de Macau. O plano de apoio destinava-se inicialmente a financiar a frequência em cursos de mandarim, português e inglês mas acabou por ser alargado a todas as línguas.

O montante máximo do empréstimo concedido é fixado conforme a categoria de línguas e a duração do curso, não podendo ultrapassar as 360 mil patacas. Durante a duração da formação, o GAES irá pagar mensalmente 70% dos juros e os restantes 30% serão atribuídos após a conclusão da mesma.