Vietname já tem escritório de representação consular em Macau

O Governo do Vietname tem desde Sexta-feira um escritório de representação em Macau. O cônsul-geral do Vietname em Hong Kong e Macau, Trần Thanh Huân, quer estreitar relações com o território; os vietnamitas em Macau esperam uma assistência para resolução de problemas com maior rapidez.

Joana Figueira*

A instalação de um escritório de representação do consulado do Vietname em Macau deixou “muito satisfeitos” os membros da Vietnam Fellow Countrymen Friendship Association em Macau. A cerimónia de inauguração do espaço decorreu na Sexta-feira e contou com a presença do cônsul-geral do Vietname em Hong Kong e Macau, Trần Thanh Huân, que apontou que o escritório tem como objectivo melhorar a garantia dos direitos dos cidadãos e turistas vietnamitas na RAEM.

“Eles [membros da associação] estão muito satisfeitos pelo facto de, após o consulado vietnamita ter instalado um escritório fixo em Macau, a equipa consular poder trabalhar todas as semanas para ajudá-los com seus documentos e ajudá-los a resolver os seus problemas, para que possam obter assistência com mais rapidez”, disse a dirigente da Vietnam Fellow Countrymen Friendship Association, Tran Thi Thu, ao PONTO FINAL.

Tran Thi Tu apontou que a maior dificuldade que os vietnamitas enfrentam no território é “a comunicação linguística”, que muitas vezes os leva a serem demitidos pelos seus empregadores. “Depois de serem demitidos, eles enfrentam o problema de reembolsar a taxa intermediária de volta ao Vietname. Esta é uma grande dificuldade”, explicou a responsável.

Os vietnamitas que optam por viver em Macau são na sua maioria portadores de ‘blue card’, ou seja, são trabalhadores não-residentes que apenas podem permanecer em Macau enquanto o contrato de trabalho estiver válido, não possuindo direito de residência.

Por outro lado, e de acordo com o jornal em língua inglesa Việt Nam News, a criação do escritório em Macau também permite o acesso mais fácil a informações sobre o país e reforçar as relações e a cooperação entre o Vietname e Macau.

Na cerimónia de inauguração, Trần Thanh Huân afirmou esperar que o escritório receba apoio activo e efectivo de organizações e empresas locais, bem como da Vietnam Fellow Countrymen Friendship Association em Macau.

As últimas estatísticas avançadas pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), referentes ao mês de Novembro, mostram que, em Macau, o Vietname ocupa o terceiro lugar do conjunto de principais países fonte de mão-de-obra, com 14,835 trabalhadores. Ainda que existam várias empresas vietnamitas a operar no território, nomeadamente nas áreas do turismo e dos serviços, a grande fatia dos trabalhadores desempenha funções como trabalhadores domésticos e como funcionários nos casinos.

O primeiro lugar continua a pertencer à República Popular da China, com 111,727 trabalhadores (62,5 por cento do total), mantendo uma larga distância das Filipinas, que ocupa o segundo lugar com 28,377. O número de não-residentes que vivem e trabalham em Macau cresceu quase seis centenas face ao mesmo período do ano passado, indicam ainda os dados divulgados pela DSAL.

*com Pedro André Santos