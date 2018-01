UM no ‘top’ mundial de competição de debate em língua inglesa

A equipa de debate da Universidade de Macau (UM) entrou no top oito da categoria de Inglês como Segunda Língua do World Universities Debating Championship (WUDC) 2018. Na edição da competição deste ano, que teve lugar no México, o grupo local teve a melhor prestação entre as equipas chinesas e venceu concorrentes de instituições como a Universidade de Oxford, em Inglaterra, ou a Universidade Tsinghua, em Pequim.

Em representação da UM, estiveram na América Central Choy Man Kei, estudante de pós-graduação da Faculdade de Ciências Sociais, Li Kun, estudante de terceiro ano na mesma faculdade, e um membro do Lui Chi Woo College.

O WUDC é o maior e mais reconhecido campeonato de debate em língua inglesa do mundo. O evento atraiu quatro centenas de equipas de mais de 300 universidades de mais de 90 países. No rol incluem-se, para além da Universidade de Oxford e da Universidade Tsinghua, a Universidade da Coreia e a Universidade de Harvard.

Os debates abrangem tópicos como relações internacionais, economia, Direito, ciência e tecnologia, cultura e Arte e também religião.