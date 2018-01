Quatro idosos hospitalizados devido a infecção colectiva de gastroenterite

Quatro idosos tiveram de ser hospitalizados em Macau na sequência de um caso suspeito de infecção colectiva de gastroenterite ocorrido num lar, informaram os Serviços de Saúde.

Em comunicado, os Serviços de Saúde indicam que foram afectados nove idosos – quatro homens e cinco mulheres – com idades entre os 66 e os 92 anos, dos quais quatro tiveram de ser internados no Centro Hospitalar Conde de São Januário, devido à febre e frequências de vómitos, sendo considerado estável o estado de saúde dos demais.

Os Serviços de Saúde “estão a acompanhar e a investigar o caso”, mas foi excluída a possibilidade de gastroenterite alimentar. Isto porque apesar de os pacientes afectados se alimentarem através de uma sonda nasogástrica consomem marcas de leite diferentes, refere a mesma nota.

Após investigação, “foi detectado que um trabalhador, com responsabilidade pela alimentação e enfermagem de higiene oral manifestou sintomas de diarreia e dor abdominal” na segunda-feira, dia 1, pelo que, com base nas horas da ocorrência, sintomas ou período de incubação, os Serviços de Saúde consideram que “é provável que o agente patogénico esteja relacionado com uma infecção viral”.