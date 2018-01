Piscina do Centro Desportivo Lin Fong reabre hoje ao público

A piscina do Centro Desportivo Lin Fong, localizada na Avenida Almirante Lacerda, reabre a partir de hoje ao público, informa o Instituto do Desporto em comunicado. Estas instalações estavam encerradas desde a passagem do tufão Hato pelo território que causou danos avultados na rede de instalações desportivas públicas de Macau. O Centro Desportivo Lin Fong compreende um campo desportivo, duas piscinas cobertas, uma sala de musculação, uma sala polivalente, um ginásio e duas zonas para a prática de ténis-de-mesa.

