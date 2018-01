No universo de “Star Wars”, Macau chama-se Canto Bight

Quem viu o último episódio da saga “Star Wars”, “Os Últimos Jedi”, poderá ter ficado com a ideia de que Canto Bight é uma alegoria a Las Vegas. De facto, no ‘site’ do “Star Wars”, Canto Bight surge como “uma cidade de casinos e um parque de diversões para os ultra-ricos da galáxia”. Porém, um artigo do South China Morning Post vem desassociar esta ideia ao escrever que esta cidade pode ter mais semelhanças com Macau, conhecida no Ocidente como “a Las Vegas do Oriente”. As parecenças não se ficam apenas pelo jogo; Canto Bight é também a casa de um controverso circuito de corridas de animais. Ora, como se sabe, é em Macau que se encontra a única pista de corridas de galgos da Ásia, pelo menos até 21 de Julho, data em que encerra o Canídromo.

Salienta o South China Morning Post, esta é apenas uma das várias referências à China que se podem descobrir em “Os Últimos Jedi”. Desde a filosofia taoista do yin e yang, às técnicas de combate inspiradas no wushu ou mesmo à ideia do fio vermelho do folclore chinês, estas referências podem ter sido inseridas na trama para atrair o público chinês, tradicionalmente desligado deste universo. E porquê? A resposta é avançada num artigo da Forbes que explica que o primeiro filme da então trilogia – “Uma Nova Esperança” – saiu apenas um ano depois da morte de Mao Zedong e, consequentemente, do fim da Revolução Cultural. Porém, não seria até 1999 que o universo de “Star Wars” entraria na China com o primeiro episódio da saga, “A Ameaça Fantasma”. Com esta entrada tardia no mercado chinês, a Disney – actual detentora dos direitos dos filmes de George Lucas – não pode contar com um dos trunfos principais das mais recentes sequelas no Ocidente: a nostalgia de quem cresceu e acompanhou os primeiros filmes da série, ano após ano.

Este afastamento do público chinês da saga que parece ter contagiado o resto do mundo reflecte-se, invariavelmente, nas receitas de bilheteira. Segundo a Fortune, “Os Últimos Jedi” posicionou-se em segundo lugar na China, perfazendo 8,28 milhões de dólares norte-americanos na primeira semana, atrás de “The Ex-File: The Return of the Exes”, com 15,7 milhões. Durante o ano em que esteve em exibição na China, “O Despertar da Força” perfez 124 milhões de dólares norte-americanos, enquanto que, no ano passado, “Rogue One” se ficou pelos 69,5 milhões.

Para contrariar esta tendência, em “Rogue One” os actores chineses Donnie Yen e Jiang Wen foram escolhidos para papéis de relevo. Porém, a escolha não parece ter surtido os efeitos desejados. Agora, para “Os Últimos Jedi”, a Disney organizou uma estreia na China em 25 mil ecrãs, número este suficiente para exibir o filme 130 mil vezes por dia. Ainda antes do Natal, os actores Daisy Ridley e Mark Hamill, o realizador Rian Johnson e o produtor Ram Bergman estiveram no Disney Resort em Xangai para promover o filme. Resta agora saber se, desta vez, o mercado chinês vai acompanhar as tendências do resto do mundo. Por enquanto, “Os Últimos Jedi” ocupa já o 19º lugar na tabelas dos filmes mais lucrativos de todos os tempos perfazendo até à última terça-feira 1,09 mil milhões de dólares americanos, de acordo com a Variety.