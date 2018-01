MGM Cotai vai investir mais de 100 milhões de dólares em Arte

O MGM Cotai, cuja inauguração está apontada para 29 de Janeiro, irá organizar uma série de eventos ao longo do ano, incluindo a criação e mostra de uma colecção de arte com mais de 300 trabalhos avaliados no total em mais de 100 milhões de dólares de Hong Kong.

Segundo um comunicado da operadora, os trabalhos que irão estar em exposição incluem quadros de pintores asiáticos e esculturas de “artistas de renome”. Em destaque na colecção de arte encontram-se 28 tapetes imperiais que datam da Dinastia Qing.