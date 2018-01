Lei de Cibersegurança: “Real name system” com destaque em sessão de consulta pública

A 1ª sessão de consulta pública sobre a Lei de Cibersegurança teve lugar no Sábado. Mais de 90 cidadãos reuniram com membros do Governo na sede da Polícia Judiciária.

O “real name system” foi um dos temas que mereceu atenção nesta primeira sessão. Parte dos presentes “são a favor da implementação do ‘real name system’ na aquisição de cartão pré-pago por entenderem que, assim, pode ajudar a Polícia na investigação e combate ao crime cibernético”, adiantou o Gabinete do Secretário para a Segurança.

A introdução daquele sistema prevê que os operadores de rede de telecomunicações solicitem dados de identificação reais aquando da celebração de contratos. O diploma propõe, a título de exemplo, a apresentação do passaporte e outros documentos pessoais. O Governo pretende implementar faseadamente o “real name system” na aquisição de cartão pré-pago, conforme as medidas aplicadas nos outros países, e será mantida a comunicação entre os respectivos operadores de telecomunicações e as entidades supervisoras.

Em Dezembro do ano passado, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, explicou que “as companhias de telecomunicações têm essa responsabilidade de recolher dados verdadeiros de quem compra cartões pré-pagos”, uma prática “frequente noutros países” para elevar a capacidade de prevenção e de resposta no combate ao cibercrime.

Na mesma conferência de imprensa, Wong Sio Chak garantiu que “só quando se verifiquem crimes é que intervêm as forças de segurança, para solicitar dados. É preciso autorização judicial para obter dados, isto não vai condicionar os cidadãos”.

Durante a sessão de consulta pública, houve ainda participantes que se manifestaram sobre os modos de coordenação e organização entre as entidades de gestão, entendendo que “as entidades supervisoras devem estabelecer critérios uniformizados de supervisão”.

A supervisão da segurança de operadores de rede e de telecomunicações será assegurada em três níveis: pela Comissão Permanente para a Cibersegurança (CPC), órgão decisório, pelo Centro de Alerta e Resposta a Incidentes da Cibersegurança (CARIC), estrutura de coordenação operacional, composta pela Polícia Judiciária, pela Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública e pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações e pelas entidades de supervisão de cibersegurança.

No que diz respeito à gestão sobre a cibersegurança dos serviços públicos, “já foram elaboradas orientações internas por cada serviço, tendo sido criado um centro de dados pelos SAFP [Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública] destinado ao uso e apoio técnico aos outros serviços públicos”.

Na mesma sessão, foram também apresentadas “opiniões e propostas sobre protecção de dados pessoais, eficácia da lei, gestão de execução, aplicação de sanções, âmbito de aplicação deste sistema de protecção, campanhas de sensibilização, cooperação regional no âmbito de execução da lei, o profissionalismo dos membros da futura comissão permanente, etc.”, avançou ainda o Gabinete do Secretário para a Segurança.

A consulta pública sobre a Lei da Cibersegurança realiza-se até ao próximo dia 24. Até ao momento, foram conduzidas cinco sessões de consulta destinadas aos serviços públicos e sectores das infra-estruturas críticas.