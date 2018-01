Governo tem “projecto básico” para aproveitamento do Pearl Horizon

O Governo já tem um “projecto básico” elaborado para o aproveitamento do terreno do Pearl Horizon, segundo um comunicado do gabinete da secretária para a administração e justiça. Porém, uma vez que o caso do terreno localizado na Areia Preta ainda se encontra a ser resolvido nos tribunais, o projecto apenas será tornado público “após ser proferida a sentença final”. Tal decisão prende-se com o objectivo de proteger “da melhor forma os interesses dos pequenos proprietários nos termos da Lei de terras”, indica a mesma nota.

A notícia de que o Executivo já tem uma ideia do destino a dar ao lote do Pearl Horizon – ainda que “básica” – foi avançada este sábado no decorrer de um encontro entre as três partes. Em Dezembro, o Governo havia já avançado ter um “projecto preliminar” para o mesmo lote de terreno. Nessa nota, também do gabinete da secretária para a administração e justiça, o Executivo dizia que iria “aguardar a decisão da última instância para depois publicar o projecto”. Garantia então o Governo que este iria proteger na “medida possível os interesses dos compradores das fracções nos termos da Lei de terras”.

Na reunião de sábado estiveram presentes membros do Governo, representantes dos promotores do empreendimento e também da Associação dos Proprietários do Pearl Horizon. Estes voltaram a reiterar as suas exigências em receber as casas que compraram. “Ou seja, esperam que possa ser construído um edifício no mesmo local e serem entregues exactamente as ‘mesmas’ fracções que compraram”, indica o mesmo comunicado. Já os promotores do empreendimento assumiram as suas responsabilidades “até ao fim” para com os compradores das fracções “nos termos da lei e do contrato”.