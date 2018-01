Governo australiano financia exportação de vinhos para Macau

As empresas de vinho australianas que queiram exportar os seus produtos para Macau podem agora fazê-lo com o apoio do Governo da Austrália. A notícia é avançada pela Macau News Agency que dá conta de um programa lançado na primeira semana deste ano, ao abrigo do qual os candidatos podem receber até 25 mil dólares australianos (cerca de 158 mil patacas). O valor atribuído não poderá ultrapassar 50% das despesas relacionadas com a promoção de produtos vinícolas em Macau, Hong Kong, China continental e Estados Unidos da América.

Para este programa, o Governo australiano vai investir um milhão de dólares australianos (cerca de 6,3 milhões de patacas) destinados a cobrir custos de viagem, participações em feiras de negócios ou exposições e despesas relacionadas com o marketing. Um dos objectivos desta atribuição de apoios é o de aumentar em sete a oito por cento o valor colectivo das exportações de vinho dos recipientes do subsídio entre 2019 e 2020.

Para serem elegíveis, os negócios não podem facturar mais do que 20 milhões de dólares australianos nem exportar produtos em valores superiores a cinco milhões durante o ano financeiro anterior à candidatura.

De acordo com dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), entre Janeiro e Novembro de 2017, a RAEM importou produtos vinícolas australianos no valor de 54,53 milhões de patacas, o correspondente a mais de 426 mil litros. O vinho tinto foi a categoria mais importada com o valor de 52,47 milhões de patacas durante o mesmo período.

Os produtos vinícolas corresponderam, durante os primeiros 11 meses do ano passado, a 6,84% das importações da Austrália que perfizeram um total de 796,44 milhões de patacas no mesmo período. Em sentido contrário, Macau exportou para a Austrália produtos no valor de 10,59 milhões de patacas.