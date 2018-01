“Fantasma do Amor” vai “assombrar” casais no São Valentim

Já estão à venda os bilhetes para o concerto do Dia dos Namorados intitulado “O Fantasma do Amor”, da Orquestra de Macau, que irá ter lugar a 10 de Fevereiro, pelas 20:00, no Teatro do Venetian.

Sob a batuta do Maestro Francis Kan, a Orquestra de Macau irá juntar a soprano portuguesa Sofia Escobar e o tenor chinês Li Yi para apresentar as melodias dos filmes e musicais.

Segundo um comunicado do Centro Cultural de Macau (CCM), o concerto irá apresentar uma série das “peças maravilhosas dos filmes e musicais de amor clássicos”, incluindo “Suíte de Aladdin”, “Amor Sem Barreiras”, “Minha Linda Senhora” e “O Fantasma da Ópera”, entre outras.

No concerto, a soprano portuguesa, Sofia Escobar, que tem vindo a actuar activamente na Europa e assumiu várias vezes o protagonista do musical, irá colaborar com o jovem tenor da China, Li Yi, considerado pelo ‘The New York Times’ como “um vocalista excepcional com uma voz forte”.

Os interessados em adquirir bilhetes terão a possibilidade de comprar os mesmos com 40% de desconto se o fizerem até 20 de Janeiro, tendo os mesmos um custo que varia entre 100 e 300 patacas.