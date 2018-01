Executivo promete simplificar acção de despejo na revisão do Código de Processo Civil

O Governo de Macau vai simplificar e agilizar as ações de despejo na revisão geral do Código de Processo Civil, que está em curso.

A garantia foi dada pela secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, na Assembleia Legislativa, em resposta a Mak Soi Kun durante um plenário dedicado a interpelações orais, após o deputado eleito por sufrágio universal ter pedido um ponto de situação da revisão legislativa, particularmente no que diz respeito à simplificação do processo judicial de despejo.

O Governo, “ponderando os interesses dos senhorios e dos inquilinos, irá proceder prudentemente à revisão do diploma, elaborando uma proposta de lei, que tudo fará para entrar em processo legislativo no presente ano”, afirmou, ao indicar que vai ser levada a cabo uma “consulta sectorial” nomeadamente junto dos órgãos judiciários e a Associação dos Advogados.

Segundo a definição preliminar do âmbito e conteúdo da revisão do Código de Processo Civil, entre as matérias figura o alargamento do âmbito da aplicação do processo sumário, “que tem como fim resolver de forma mais célere os litígios do quotidiano da população, inclusive os conflitos relacionados com o arrendamento”, detalhou.

Neste sentido, o Governo “decidiu criar um procedimento especial de despejo, célere e simplificado para tratar com prioridade o problema dos chamados inquilinos ‘caloteiros’”, tendo presente “as insuficiências do regime da acção de despejo, a frustração das citações e notificações de inquilinos que se encontram ausentes de Macau, bem como outras questões que afectam a [sua] eficiente resolução (…), dificultando a desocupação do locado e a exigência do pagamento das rendas em dívida”, indicou a secretária.

Para o efeito, complementou, foi formado um grupo de trabalho interno que está incumbido de rever o regime de despejo, “aperfeiçoando-o e adaptando-o à realidade” de Macau olhando nomeadamente a soluções de ordenamentos jurídicos de outros países e territórios.