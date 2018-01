Consulta pública sobre Lai Chi Vun lançada até Março

O Instituto Cultural (IC) prevê lançar a primeira fase de consulta pública sobre os estaleiros navais de Lai Chi Vun durante o primeiro trimestre deste ano. A notícia é avançada pela Macau News Agency que cita um artigo publicado no jornal Ou Mun Iat Pou. Segundo revelou Deland Leong Wai Man, chefe do Departamento do Património Cultural do IC, o processo de avaliação patrimonial do local em Coloane começou em meados do mês passado. O organismo encontra-se actualmente a preparar os habituais documentos da consulta pública.

Os trabalhos de reforço das estruturas começaram no segundo trimestre de 2017 e segundo a mesma responsável já foram terminados. Estes haviam sido iniciados após o IC ter pedido a suspensão dos trabalhos de demolição à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT).

Deland Leong Wai Man revelou ainda que para o primeiro trimestre de 2018 está também agendada uma outra consulta pública sobre o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico. Este documento, que deveria ter sido submetido até 1 de Fevereiro de 2015, deverá agora ser entregue à UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) até ao final deste ano.

Segundo indicou a chefe do Departamento do Património Cultural do IC, durante o ano passado o organismo que dirige enviou mais de 170 notificações aos proprietários de edifícios históricos com indicações de conservação dos imóveis. Ao mesmo jornal, Deland Leong revelou que os trabalhos de reparação do telhado da igreja de Santo Agostinho já foram concluídos mas após conversar com os responsáveis do edifício verificou que as paredes exteriores também precisam de ser renovadas.