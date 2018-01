Casos de gripe disparam na primeira semana do ano

Os casos de gripe dispararam na primeira semana do ano em Macau, com o registo de mais de 150 ocorrências, quando se prevê uma descida acentuada da temperatura nos próximos dias, revelaram os Serviços de Saúde.

Macau registou 152 casos de gripe desde o início do ano, um aumento significativo quando comparado com a semana anterior (89 casos) e com o período homólogo do ano passado (43 casos), de acordo com os dados relativos às doenças de declaração obrigatória.

Quatro casos – relativos a um homem e a três mulheres com idades compreendidas entre 23 e 83 anos – são considerados como gripe grave, uma vez que foram acompanhados por pneumonia, detalharam os Serviços de Saúde através de um comunicado.

Os quatro doentes, que não foram vacinados contra a gripe sazonal, permanecem internados, mas o seu estado clínico é considerado estável, indicaram os Serviços de Saúde, dando conta de que dois sofrem de doenças crónicas.

“O vírus influenza está a tornar-se mais activo em Macau”, alertam os Serviços de Saúde, garantindo que foi elaborado já “um plano de contingência” e que “estão preparados caso haja um aumento do número de utentes no Serviço de Urgência e necessidade de aumento de camas durante o pico da gripe”.

Os números relativos ao aumento dos casos de gripe chegam no mesmo dia em que os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) alertou para uma acentuada descida da temperatura, devido a uma intensa monção de inverno que vai atingir a área costeira do sul da China na segunda-feira, com a mínima a rondar os 7°C, devendo o frio manter-se até ao final da próxima semana.

As previsões levaram os Serviços de Saúde a apelar aos residentes, particularmente aos idosos e a quem sofre de doenças crónicas, para se prevenirem contra a hipotermia.

Recomendações para prevenir a hipotermia

Para a prevenção da hipotermia, os Serviços de Saúde lançaram um conjunto de recomendações destinadas aos residentes, como a utilização de roupa adequada para proteger do frio, tanto na rua como em casa, mantendo as habitações quentes e com boa ventilação.

Relativamente à alimentação é sugerido o consumo de bebidas e alimentos “quentes de alto teor calórico e facilmente digeríveis, tais como, leite quente, sopa quente, canja, massa, arroz”, entre outros, evitando comidas com alto teor de gordura e colesterol, bem como álcool em excesso. A entidade recomenda ainda às pessoas para tentarem manter-se ao sol, quando estão na rua, evitando permanecer em ambientes frios.

Os Serviços de Saúde sugerem ainda aos familiares para prestarem cuidados redobrados aos parentes com mais idade visto que estão mais susceptíveis de serem afectados.

Em caso de apresentarem hipotermia ou outros sintomas, tais como queda contínua da temperatura corporal, rigidez muscular, bradicardia, teosofia mórbida e coma, os doentes devem ser enviados para o hospital “o mais rapidamente possível” para respectivo tratamento.

A hipotermia ocorre quando a temperatura corporal do organismo desce abaixo dos 35ºC. Em geral, o principal motivo da hipotermia é a falta de roupa quente adequada ou a exposição prolongada ao frio ambiental, que se verifica sobretudo nos meses entre Novembro e Março.

Acontece sobretudo nas zonas de clima mais suave quando a temperatura desce abruptamente, sendo as suas principais vítimas elementos do sexo masculino, com idade igual ou superior a 65 anos, e que vivem em circunstâncias de exclusão social. Os outros factores de risco incluem as doenças crónicas, traumatismo, infecção, consumo de álcool, abuso de medicamentos ou substâncias similares e permanência prolongada na água.

A hipotermia pode provocar diversas complicações como inibição do sistema nervoso central, arritmia, insuficiência renal, e, nos casos mais graves, causar a morte.