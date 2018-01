Casinos na RAEM “mantêm-se vulneráveis” a ataques terroristas, alerta Steve Vickers

Os casinos de Macau continuam “vulneráveis” a eventuais ataques terroristas, aponta o mais recente relatório de segurança da empresa de consultadoria Steve Vickers e Associados.

O documento – intitulado “Avaliação do Risco na Ásia 2018 – foca-se igualmente nas “sociedades secretas chinesas” associadas a empréstimos de dinheiro para jogo e outras actividades ilícitas. “O envolvimento de sociedades ligadas às tríades e ao crime organizado no sector do jogo não apresenta quaisquer sinais de estar em decréscimo, mas sim de estar já institucionalizado”, refere o documento.

Em Macau, o Governo emite licenças para os chamados “promotores de jogo” no sector de ‘junkets’, responsáveis por organizar crédito para os jogadores VIP e cobrança de montantes em caso de perdas. No entanto, as autoridades reconheceram que os chamados “colaboradores”, que são agentes ou sub-agentes ligados aos ‘junkets’, não são alvo de quaisquer investigações para apurar a legalidade dos procedimentos, sustenta o relatório.

Um dos nomes mais sonantes envolvidos neste sector de forma ilegal foi Wan Kuo Koi, também conhecido como “Dente Partido”, que durante os anos 90 fazia fortunas a controlar ‘junkets’ e salas de grandes apostas em casinos, até ter sido encarcerado em 1999 para cumprir uma pena de 15 anos.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, referiu em Novembro que as autoridades não haviam recebido até à data, em 2016, quaisquer informações sobre “irregularidades” a terem lugar nos casinos do território que poderiam, de alguma forma, estarem ligadas às actividades operadas por tríades.

Em inícios de Dezembro, Paulo Chan, director da Direcção de Inspecção de Jogos de Macau, indicou que o Executivo não tinha qualquer plano para adoptar um sistema de licenciamento para os chamados “colaboradores” do sector do jogo.

Relativamente a eventuais ataques terroristas – identificados anualmente como um potencial problema pela Steve Vickers e Associados – foi anunciado nas Linhas de Acção Governativa da RAEM para 2018 que seriam feitos vários simulacros de ataques terroristas este ano como forma de treinos por parte das autoridades, especialmente em casinos e no aeroporto. Os planos do Governo de Macau surgiram também após os ataques em casinos que tiveram lugar num ‘resort’ de Manila, nas Filipinas, em Junho, e em Las Vegas, em Outubro.

“Os exercícios de treino não vêm propriamente diminuir o risco que existe actualmente, mas certamente que são um indicativo positivo para dar uma resposta mais eficaz em caso de haver algum ataque”, referiu o antigo director do Gabinete de Inteligência Criminal de Hong Kong.

Steve Vickers tem vindo a alertar, de forma frequente, para a necessidade de Macau reforçar o investimento em segurança, especialmente nos casinos, considerando que o território está mais vulnerável para um eventual ataque terrorista do que as demais regiões adjacentes na Ásia.

O líder da consultora Steve Vickers e Associados considera que Macau “não representa um grande risco” ao nível das actividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, mas alerta para possíveis consequências do reforço do combate à fuga de capitais por parte da China. Segundo a sua opinião, tal medida representa “um aumento no risco de investigações sobre corrupção” com impacto sobre o território.