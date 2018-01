Casamento “secreto” da nova Secretária da Justiça de HK denuncia habitação ilegal

Teresa Cheng foi recentemente nomeada Secretária da Justiça da Região Administrativa Especial de Hong Kong mas não começou o desempenho do cargo da melhor forma. Em causa está a revelação do seu casamento com Otto Poon Lok-to, que é seu vizinho, o que acabou por contribuir para a descoberta de uma alegada construção ilegal que liga os apartamentos de ambos. Poon foi o fundador da empresa Atal Engineering Group, que esteve envolvida no caso Ao Man Long, o antigo Secretário para os Transportes e Obras Públicas de Macau condenado por corrupção.

A nova Secretária da Justiça de Hong Kong começou o mandato praticamente a pedir desculpas após terem sido levantadas suspeitas de construções ilegais na sua habitação. Durante uma conferência de imprensa que decorreu no sábado, Teresa Cheng foi questionada pelos jornalistas acerca da sua relação com o seu vizinho, Poon Lok-to, tendo a governante respondido que era o seu marido, revelação que causou grande surpresa.

As habitações de Teresa Cheng e Poon Lok-to partilham uma passagem interna, suspeitando-se que terá sido feita uma construção ilegal que interliga os apartamentos, avançou o “South China Morning Post”.

A investigação remonta ao Natal de 2016, quando as habitações de ambos foram assaltadas, lesando Cheng em três milhões de dólares de Hong Kong em numerário, e Poon em 13 mil dólares em numerário e moedas de ouro. Segundo uma fonte ligada à investigação, citada pelo “South China Morning Post”, a nova Secretária da Justiça de Hong Kong estaria em casa de Poon quando o assalto ocorreu, tendo os ladrões aproveitado a ligação interna no jardim entre as duas habitações para fazer os dois furtos em simultâneo.

Engenheiro há mais de 50 anos, Otto Poon Lok-to fundou, em 1977, a empresa Atal Engineering Group, que esteve envolvida no caso de corrupção do antigo Secretário para os Transportes e Obras Públicas de Macau, Au Man Long, e dos empresários da antiga colónia britânica Joseph Lau e Steven Lo. Na ocasião foi chamado a depor Fong Chun-yau, director da Atal Engineering Group.