Arena do Cotai recebe Daniel Chan a 10 de Fevereiro

Daniel Chan, cantor de Hong Kong, irá actuar na Arena do Cotai, a 10 de Fevereiro, como parte da sua digressão mundial. O músico da região vizinha celebra este ano 23 anos de carreira, depois de ter também brilhado na televisão como actor.

Para a actuação na RAEM, que irá marcar a inauguração da ‘tour’, o músico de ‘cantopop’ irá procurar brindar os presentes não só com algumas das músicas que o tornaram mais conhecido, como “Time Will Prove”, como também com alguns “adornos musicais” que ele espera venham a surpreender os fãs, refere um comunicado do Venetian.

O concerto está marcado para as 20:00, tendo os bilhetes um custo de 380, 780, 980 e 1.180 patacas, consoante os lugares escolhidos.