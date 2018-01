Sinal de tempestade vai passar a ser actualizado a cada 10 minutos em dia de tufão

Algumas das garantias dadas pelo Governo quanto à revisão do sistema de avaliação de tempestades começam gradualmente a ver a luz do dia. Raimundo do Rosário revelou ontem que o sinal de tempestade tropical – quando estiver içado – vai passar a ser revisto a cada 10 minutos e não de hora a hora.

Catarina Vila Nova

O Governo vai proceder à revisão de duas ordens executivas relacionadas com os alertas e avaliação de tempestades tropicais, revelou ontem Raimundo do Rosário que se deslocou até à Assembleia Legislativa (AL) para responder às interpelações dos deputados. Especificamente, os dois documentos que vão ser revistos serão o de aprovação do aviso de ‘storm surge’ e o referente às “Instruções a Situações de Tempestade Tropical” e o “Código dos Sinais de Tempestade Tropical”. Na prática, a revisão do sinal de tempestade tropical – quando este estiver içado – vai deixar de ter uma frequência horária para passar a ser revisto a cada 10 minutos.

Quanto ao aviso de ‘storm surge’ este vai igualmente ser revisto de modo a que o nível de água máximo previsto seja de, pelo menos, 2,5 metros. Actualmente, este sinal compreende três graus – amarelo, vermelho e preto – sendo que no mais grave se prevê apenas que “o nível de água exceda um metro acima do pavimento da zona do Porto Interior”. Ora, como referiu Raimundo do Rosário, “no tufão Hato isso foi largamente ultrapassado”. “Portanto nós vamos rever isso e aumentar os níveis de água para adaptar à realidade”, explicou o governante.

Durante a passagem do tufão Hato pelo território, a estação de monitorização do Largo do Pagode do Bazar, na zona do Porto Interior, registou o valor mais elevado da subida de água em 1,62 metros. A marca foi regista pelas 12h do dia 23 de Agosto antes da estação deixar de funcionar. Já o mecanismo de monitorização do nível das marés da Doca da Ilha Verde registou 5,04 metros perto da mesma hora.

As consequências do tufão Hato continuam a motivar duras críticas por parte dos deputados, principalmente no que diz respeito à responsabilização dos governantes. “Há um problema no sistema de alerta. Podemos ver que nas regiões vizinhas evacuaram a população no dia 22 [de Agosto] nas zonas mais baixas. Se tivéssemos evacuado essas zonas podíamos ter poupado muitas vidas. Tínhamos provas de um sinal mais elevado que o 8 e podíamos ter destinado mais recursos a acções de salvamento, podíamos ter alertado as pessoas para guardarem água potável”, atirou Zheng Anting.

José Pereira Coutinho voltou a questionar a capacidade de resposta do Governo, ainda que este tenha reconhecido os seus erros, e sugeriu a criação de uma “terceira entidade” sob a forma de uma “comissão especializada para avaliar esta situação”. Por seu turno, Leong Sun Iok relembrou que “em 2016, quando foi o tufão Nida, o Governo disse que ia rever a situação e já se passaram quase três anos”.

Já o pró-democrata Ng Kuok Cheong foi mais longe e acusou o Chefe do Executivo de ser ter “escondido” e de “nada ter feito”. Em defesa de Chui Sai On saiu Wong Sio Chak, também presente ontem na AL, que afirmou que o líder do Governo “na tarde de 24 de Agosto reconheceu as insuficiências e sempre assumiu um papel de protagonista, liderando as operações de salvamento e resgate”.