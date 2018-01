Revisão do Regulamento dos Táxis apresentada na AL no primeiro semestre deste ano

“Em condições normais” a proposta de revisão do Regulamento dos Táxis será entregue à Assembleia Legislativa para apreciação nos primeiros seis meses deste ano. A quase garantia foi dada ontem por Raimundo do Rosário, apesar de o documento se encontrar actualmente nos serviços da área de justiça.

Catarina Vila Nova

Sem se comprometer demasiado, por dizer que não controla “todo o processo”, Raimundo do Rosário disse ontem na Assembleia Legislativa (AL) que “seguramente” a revisão do Regulamento dos Táxis será levada até ao hemiciclo ainda no primeiro semestre de 2018. “Eu disse na assembleia que não controlo todo o processo por isso é que eu não arrisquei a dizer quantos meses mas em condições normais acho que são poucos meses”, disse o secretário para as Obras Públicas e Transportes em declarações aos jornalistas após o plenário de ontem. Mais concretamente até ao primeiro semestre deste ano? “Eu penso que seguramente”, arriscou dizer o governante.

A questão da revisão do documento – formalmente designado por Regulamento do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer – foi apresentada no hemiciclo pela deputada eleita pela via indirecta Chan Hong que acusou o Governo de apresentar um “cheque sem cobertura” no que respeita a este assunto. “A revisão do Regulamento dos Táxis está em curso há muito tempo, na sociedade já houve discussão suficiente e o Governo já definiu o rumo a seguir e o principal conteúdo dessa revisão. No entanto, não existe uma calendarização para essa revisão. Porquê?”, interpelou a parlamentar.

Em específico, Chan Hong procurou saber junto do Executivo quais as matérias que vão ser revistas e se vão ser incluídas medidas como o registo de som e imagem e o agravamento das sanções. “Os proprietários têm de assumir responsabilidade solidária. Nos casos dos taxistas cometerem irregularidades, os proprietários [dos veículos] também têm de assumir responsabilidades”, afirmou ainda a parlamentar eleita pelo colégio eleitoral dos sectores dos serviços sociais e educacional.

Já Leong Sun Iok apresentou a proposta de criação de uma tarifa adicional em dias de tufão de forma a evitar as cobranças abusivas por taxistas nestas alturas e considerando o “risco em transportar passageiros”. “Perante o mau tempo os taxistas podem ou não cobrar uma tarifa adicional? Se houver abuso além desta tarifa adicional então pode haver sanção”, considerou o deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau. A mesma sugestão teve eco junto de Au Kam San que, contudo, apontou que mesmo com esta taxa adicional, continuariam a existir abusos. O pró-democrata afirmou ainda ser conhecedor de casos em que são cobradas mil patacas desde o Cotai até às Portas do Cerco.

As perguntas dos deputados quanto às especificidades do Regulamento dos Táxis ficaram, contudo, sem resposta, com Raimundo do Rosário a afirmar não ser “ainda oportuno divulgar o conteúdo das matérias a ser revistas”. Este documento encontra-se actualmente nas mãos de Sónia Chan que, em meados do mês passado, disse querer ver concluída a revisão interna do mesmo durante os primeiros três meses deste ano. Na altura, a secretária para a Administração e Justiça referiu que o texto estava “praticamente definido”.

Presente também no hemiciclo esteve o comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), Leong Man Cheong. O responsável revelou que entre 2016 e 2017 se registou um aumento de 32% nos casos de cobrança excessiva das tarifas dos táxis, recusa de transportes, entre outras infracções. Em 2017, o CPSP registou 5490 destes casos quando no ano anterior o número tinha sido de 4100.

Ainda no capítulo dos táxis, Raimundo do Rosário reconheceu que existem dificuldades na fiscalização dos profissionais do sector e recordou um episódio que aconteceu com o antigo responsável da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). “Lembro-me de ter falado com o antigo director da DSAT, Wong Wan, que me disse que, na altura, a DSAT tinha oito, nove ou dez fiscais e foram todos hospitalizados. Em termos de fiscalização dependemos das forças policias porque ficámos sem fiscais, foram todos parar ao hospital”, contou o dirigente.