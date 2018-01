Realizadores “desafiados” a apresentarem novas “visões cinematográficas” até 22 de Janeiro

O Centro Cultural de Macau (CCM) desafiou os realizadores locais a apresentarem as suas “visões cinematográficas” mais recentes com o intuito de virem a ser produzidas e projectadas na nova edição de “Macau – O Poder da Imagem”, devendo os candidatos apresentar os seus projectos até 22 de Janeiro.

Com um orçamento disponível superior a um milhão de patacas, distribuído por todas as categorias, a edição deste ano do evento financiará um máximo de 17 projectos individuais. A iniciativa encontra-se aberta a todos participantes que serão divididos em três níveis de experiência, sendo o “Avançado” e o “Livre” destinados a realizadores maiores de 18 anos, e o nível “Iniciado” aberto para todos os aspirantes a cineasta.

O CCM acrescentou ainda que o projecto irá dividir-se nas categorias de “Documentário”, “Curtas” e “Animação” que serão seleccionadas após avaliação por profissionais da indústria audiovisual.

Desde 2007 que o projecto “estimula e promove” os melhores trabalhos, tanto de realizadores experientes como de estreantes, tendo as últimas dez edições recebido “entusiásticas reacções” por parte do público e dos participantes.

Registaram-se, desde o início, mais de 500 propostas, reflectindo o dinamismo do projecto e que resultou em 104 filmes finalizados, alguns dos quais premiados e exibidos em festivais no exterior.

As equipas seleccionadas para a última fase terão apoio técnico e financeiro para concluir as suas produções, incluindo um plano de orientação durante o qual os realizadores serão aconselhados por profissionais convidados.