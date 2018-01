Raimundo do Rosário: Solução de dique no Porto Interior serviria apenas durante 20 anos

Raimundo do Rosário afirmou ontem na Assembleia Legislativa (AL) que a construção de um dique para prevenir as cheias na zona do Porto Interior é uma opção que funcionaria apenas durante 20 anos. “No futuro vamos continuar a depararmo-nos com problemas. Podemos construir lá uma parede mas nem toda a gente concorda. Qualquer obra que seja não consegue garantir uma segurança a 100%”, declarou o secretário para os Transportes e Obras Públicas.

Sobre a construção de um dique no Porto Interior – uma das mais afectadas pelas cheias durante o tufão Hato – a responsável pela Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) disse que o problema se prendia com a imagem daquela zona. “Se tivermos que construir uma parede de 1,5 metros isso vai alterar toda a fisionomia costeira. É isso que queremos ver?”, atirou Susana Vong.

Por sua vez, Li Canfeng, responsável pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, recordou que o problema das inundações não afecta apenas a zona do Porto Interior. “Vamos proceder a uma revisão em relação à qualidade, estabilidade e altura destas infra-estruturas. Se houver condições podemos aumentar a altura. No Porto Exterior houve inundações, na Areia Preta também houve problemas e em Coloane também. A altura dos diques não é suficiente”, assumiu. CVN