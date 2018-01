Pormenores sobre Ponte do Delta só através dos jornais

Chan Chak Mo disse ontem que não existe comunicação entre Governo e deputados sobre as actualizações e desenvolvimentos da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. De acordo com o deputado, “todos [os deputados] conseguem obter informações através dos jornais”. “Quando é que vai entrar em funcionamento, depende da decisão da China. Segundo as notícias mais recentes, parece-me que em finais de Janeiro a ponte vai já entrar em funcionamento. Mas isto não são informações formais, mas sim através das notícias reveladas”, afirmou. J.F.

