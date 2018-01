Pintores e aprendizes “redescobrem-se” em curso de artes

A Casa de Portugal de Macau volta a organizar um curso de artes com os ensinamentos de Madalena Fonseca. O curso arranca já no próximo dia oito e destina-se não só a pintores que queiram aperfeiçoar as suas técnicas ou explorar vertentes novas, como também a aprendizes de arte com o desejo de transportar para a tela as suas próprias criações.

Pedro André Santos

Os interessados em participar no novo curso de pintura e expressão da Casa de Portugal já não têm muitos dias para se inscreverem, já que a iniciativa arranca na próxima semana, prolongando-se até Março. À semelhança de edições passadas, as aulas serão leccionadas por Madalena Fonseca, que irá procurar apelar à criatividade dos participantes na construção dos seus trabalhos. “Consoante o projecto que trazem posso abordar várias técnicas para poderem levar a bom termo o seu projecto. As pessoas trarão as suas ideias, embora eu possa também propor, e perante a intenção da pessoa eu vou ensinar aquilo que é necessário para que se possa executar o projecto”, explicou ao PONTO FINAL.

De acordo com a docente e pintora, as aulas contam inicialmente com uma vertente de comunicação para se perceber “a intenção e expectativa da pessoa”, passando-se depois a uma abordagem em termos de história de artes e correntes mais indicadas para cada trabalho. “A pessoa pode até fazer uma cópia de um grande pintor da história de arte que goste, e que pretenda conhecer a técnica, como pode ser um projecto livre seu. É mais esta a postura que eu tenho porque eu quero que as pessoas estejam a fazer o que gostam. Ás vezes as pessoas têm uma ideia das correntes artísticas, da pintura, e outras não têm tanto, e eu dou a conhecer. Há tantos caminhos, mas a minha intenção é ir sempre de ir ao encontro das expectativas das pessoas”, acrescentou.

O número de inscrições é limitado a oito pessoas porque, segundo explicou Madalena Fonseca, existe uma “abordagem muito individual”. O curso está indicado para maiores de 16 anos, havendo participantes de várias faixas etárias, uns com experiência e outros ainda à descoberta da sua veia artística. “Tenho alunos que têm uma formação na área da pintura e design, e outras pessoas que nunca tinham pegado num pincel mas que gostam e têm a curiosidade de experimentar. Não é necessário saber alguma coisa, assim como podem já ter uma formação e que pretendem aprofundar os seus conhecimentos”, referiu Madalena Fonseca.

Os cursos irão decorrer às segundas-feiras e quartas-feiras, entre as 15:00 e as 18:00, e têm um custo de inscrição de 900 patacas, para o primeiro dia, e 990 para o segundo, que compreenderá mais uma sessão e três horas de aula. Paralelamente irão decorrer mais dois cursos, em horário pós-laboral. O primeiro, às terças-feiras, onde serão abordadas técnicas mistas, com colagens, transferências, pintura acrílico e também a óleo, enquanto que o segundo, às quintas-feiras, será dedicado exclusivamente à pintura de óleo.

A leccionar este tipo de cursos desde 2014, e em jeito de balanço, Madalena Fonseca referiu que as pessoas têm sido “muito abertas” em termos de aprendizagem, nutrindo um gosto pela arte. “Por vezes vêm cansadas do trabalho mas depois chegam e ficam bem, termina o stress e estão a fazer uma coisa que gostam. Tenho esse ‘feedback’ que as pessoas gostam e querem evoluir, vão-se inscrevendo sucessivamente porque sentem que evoluem”, concluiu.

Licenciada em pintura pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, em 1971, Madalena Fonseca desenvolve várias actividades artísticas de pintura e gravura, leccionando ainda os cursos de pintura, desenho e gravura na Escola de Artes e Ofícios da Casa de Portugal de Macau.

Participou em diversas exposições colectivas, como no Museu de Arte de Macau, em 2015, por ocasião da segunda trienal de gravura de Macau – Exposição dos Mestres. Teve trabalhos igualmente em Fukushima, no Japão (2012), e em Hong Kong, em 2010, para além de ter marcado presença em vários eventos em Portugal e na Europa. A pintora está representada nas colecções da Fundação Calouste Gulbenkian, da Câmara Municipal da Amadora, do Museu Municipal de Santiago do Cacém e da Fundação António Prates.