Pequim corta electricidade a ‘mineiros’ de moedas virtuais

As autoridades chinesas planeiam reduzir o fornecimento de electricidade às empresas que produzem moedas criptografadas, sobretudo a Bitcoin, informou a imprensa local, num primeiro passo para reduzir a actividade do setor.

O Banco do Povo Chinês (banco central do país) pediu às autoridades provinciais e locais que controlem o fornecimento de electricidade para as empresas, designadas de “mineiras”, na gíria da indústria.

A decisão foi tomada após uma reunião na sede do banco central, realizada na quarta-feira, segundo o jornal digital thepaper.cn.

O banco chinês não pode regular o consumo de eletricidade das empresas, mas pode pedir às autoridades locais que o façam.

A produção de moedas virtuais requer o uso de grandes quantidades de equipamento informático, visando realizar os complexos cálculos necessários para a geração de divisas, o que supõe um grande consumo de eletricidade.

As autoridades chinesas planeiam eliminar gradualmente as políticas que favoreceram as empresas que produzem moedas virtuais, incluindo medidas fiscais, avançou o portal de informação financeira Caixin.

Estas empresas instalaram-se perto de grandes centrais de produção de electricidade, para assegurar o acesso a energia barata, mas o seu alto consumo está a suscitar preocupações.

A China é o maior consumidor e produtor mundial de bitcoins.

As novas medidas de Pequim contra a bitcoin surgem depois de em Setembro passado ter ordenado as empresas que comercializam aquela moeda que não registem novos utilizadores.

As autoridades proibiram ainda os bancos e empresas de pagamentos que realizem transações de grandes valores com moedas virtuais.