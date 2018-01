O jazz volta ao centro da cidade

Com piano, contra-baixo e bateria, Jackochan despedem-se de Macau no próximo Domingo, depois de dois concertos no território. O grupo leva o jazz à Calçada do Amparo.

Joana Figueira

Os caminhos trilhados por Chankseng Lam, SangGeun Lee e Kobe Gregoir voltam a cruzar-se em Macau para o regresso dos ritmos do jazz ao centro da cidade. O espaço What’s Up POP UP será a penúltima paragem (última em Macau) da digressão do grupo Jackochak que, desde o final do ano passado, marca presença também em Hong Kong e Zhuhai. “Ambiente acolhedor”, promete a banda para a tarde de Domingo que também se espera chuvosa.

O concerto “Live Jazz & Fusion” resulta de uma parceria com o Jazz Club de Macau, com quem Chankseng Lam, natural de Macau, já tocou. “Resolvemos organizar este espectáculo porque achámos que seria uma boa iniciativa para mostrar o que é que nós temos cá em Macau de músicos. [Chankseng Lam] teve uma passagem pela Holanda – onde conheceu o grupo que nos traz agora para tocar em Macau. Essa é a razão deste espectáculo: o reencontro dos colegas das escolas ou das bandas onde ele tocou ao longo do seu caminho”, disse Miguel Khan, um dos responsáveis pelo Jazz Club de Macau, ao PONTO FINAL.

O pianista de Macau, 23 anos, cruzou-se com o contra-baixo de SangGeun Lee (Coreia do Sul) e a bateria de Kobe Gregoir (Bélgica) no Conservatório Real de Haia, na Holanda, depois de ter estudado no Conservatório de Macau e receber formação do compositor e saxofonista Greg Lyons, em Singapura.

Em Macau, Jackochak estreou-se no LMA (Live Music Association) no final do ano passado, seguindo a digressão para Hong Kong. O trio estará em Zhuhai para dois concertos até Domingo.

Escolher o espaço What’s Up POP UP para a despedida em Macau deveu-se à sua centralidade. “É um espaço aberto o suficiente para que as pessoas possam por lá parar. Gostaríamos que houvesse uma jazz session, já que tem sido o costume nos últimos eventos de jazz, que costumam permitir que as pessoas possam participar. Depende do público que estiver disponível”, disse Miguel Khan.

AS SESSÕES AOS DOMINGO NO LMA

Apesar do actual interregno nas sessões de jazz ao Domingo que tinham lugar no LMA, o Jazz Club de Macau quer “continuar a promover o jazz em Macau e permitir que mais pessoas tenham acesso a ele”.

“Neste momento ainda estamos a delinear o nosso calendário e ainda não posso dizer se vamos continuar ou não, embora haja essa vontade de continuar com as sessões de jazz. Mas não conseguimos dizer se poderemos continuar por uma questão de financiamento, de arranjarmos condições para que possamos continuar com a organização desses eventos porque tudo tem o seu custo e os espaços de espectáculos em Macau não são tantos. Isso limita-nos muito”, afirmou Miguel Khan.