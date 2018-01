Influenza: Restam 20 mil vacinas do total de 120 mil adquiridas em 2017

Os Serviços de Saúde encomendaram em 2017 um total de 120 mil vacinas influenza quadrivalente para responder aos picos de gripe ocorrido no Inverno de 2017 e na Primavera de 2018, estando ainda disponíveis cerca de 20 mil vacinas que podem ser usufruídas por todos os residentes do território.

Os cidadãos com idade igual ou superior a seis meses, que após Setembro de 2017 não tinham sido submetidos à vacina, podem, ainda, deslocar-se aos Centros de Saúde, posto de vacinação do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Posto de Saúde do Hospital Kiang Wu, Clínica dos Operários ou Hospital Universitário para efectuar a vacinação.

Para facilitar o processo, os Centros de Saúde anunciaram que irão prolongar o horário de funcionamento semanal da administração da vacina antigripal até às 20h00.

Até ao passado dia 3 de Janeiro, os Serviços de Saúde registaram um total de 95.405 pessoas vacinadas, o que comparado com o período homólogo do ano transacto (85.933 vacinados) reflecte um aumento de cerca de 10 mil pessoas vacinadas.

De acordo com a monitorização do organismo foram detectados diferentes tipos de vírus do tracto respiratório dos doentes com gripe ultimamente ocorridos, dentro dos quais baseia-se o vírus não pertencente à influenza, incluindo rinovírus e adenovírus, cuja taxa de positividade é de 26,4% e 9,4%, respectivamente. A taxa de positividade em vírus influenza é de 14,2%, dentro dos quais baseia no vírus influenza B (12,3%), e em seguida de vírus de influenza AH1N1 (3,8%) e de vírus de influenza A H3N2 (1%).

Uma reportagem recentemente difundida deu conta que o vírus influenza B – actualmente predominante – da estirpe Yamagata não pode ser combatido pela vacina trivalente. Porém, e vacina adoptada em Macau é a vacina quadrivalente, sendo eficaz no combate ao vírus influenza B mais recente, acrescentaram os Serviços de Saúde em comunicado. Segundo o organismo, as vacinas trivalentes actuais apenas protegem o vírus influenza B (estirpe Victoria), enquanto que as vacinas quadrivalentes protegem dois tipos de vírus influenza B (estirpe Victoria e estirpe Yamagata).