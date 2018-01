ID “testa” condição física da população com várias modalidades desportivas

Com o objectivo de difundir o conceito de ‘Desporto para Todos’, incentivando o público a participar activamente nas actividades desportivas e estabelecer o hábito da prática permanente do exercício físico, o Instituto do Desporto (ID) irá promover uma série de postos de atendimento e informação. Desta forma, nos dias 7, 14, 21 e 28 serão organizadas várias actividades, entre as 07:00 e as 11:00, no Jardim Municipal Dr. Sun Yat Sen, anunciou o ID em comunicado.

Para que os cidadãos adquiram os conhecimentos da prática correcta dos exercícios físicos, os instrutores das classes de recreação e manutenção da iniciativa ‘Desporto para Todos’ estarão presentes para efectuar a demonstração das diversas modalidades desportivas, como ‘taiji’, exercícios de manutenção, ‘ba duan jin’, exercício de vitalidade e ‘roliqiu’. Através desta experiência e do conhecimento das modalidades desportivas, os cidadãos poderão escolher a sua modalidade favorita e assim “praticar adequadamente o desporto para melhorar a sua condição física”.

Por outro lado, o posto de atendimento fornecerá ainda aos cidadãos serviços gratuitos de avaliação da condição física através da medição e análise imediata de pressão arterial, da pulsação cardíaca, do peso, entre outros. Posteriormente, e de acordo com a condição física de cada um, o pessoal especializado do Centro de Medicina Desportiva irá propor regimes dietéticos e exercícios físicos apropriados de modo a que as pessoas “fiquem mais conscientes da sua condição física e adoptem um programa de exercício adequado e eficaz com vista ao reforço do nível de saúde”.