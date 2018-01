Grande Prémio: “Quando se corre em Macau já se sabe para o que se vai”

Chris Reinke, um dos responsáveis máximos pela equipa da Audi Sport, considera que a prova da Taça do Mundo de GT da Federação Internacional de Automobilismo deverá manter-se em Macau, desvalorizando a quantidade de incidentes que têm acontecido nas últimas duas edições.

Um acidente que envolveu vários pilotos na edição do ano passado da prova de qualificação da Taça do Mundo de GT da Federação Internacional de Automobilismo (FIA, na sigla inglesa), que acabou por catapultar Eduardo Mortara para a vitória, voltou a dar voz aos críticos que apontam o dedo ao Circuito da Guia em termos de segurança também para esta corrida.

O incidente surgiu um ano depois de Laurens Vanthoor ter sido coroado campeão mundial, em 2016, num final de prova verdadeiramente alucinante no qual o piloto belga atravessou a linha da meta capotado.

Apesar de não terem causado repercussões sérias nos pilotos envolvidos, os incidentes das últimas duas edições do Grande Prémio de Macau vieram aumentar as vozes que colocam em causa a segurança do Circuito da Guia também na categoria da Taça do Mundo de GT.

Porém, nem todos estão de acordo. Chris Reinke, um dos responsáveis máximos da equipa da Audi Sport, referiu ao portal ‘Sportscar365’ que tanto os construtores como as equipas devem compreender os riscos envolvidos na prova, que representa apenas uma corrida única no campeonato geral. “Isso é bastante claro para nós. A pista é única pelas suas especificidades, não tem um campeonato mas tem o propósito de ser a derradeira corrida para a categoria GT3. Para nós a pista de Macau corresponde a isso mesmo, é extraordinária”, referiu.

Chris Reinke frisou ainda que há sempre um risco inerente quando se participa num campeonato da modalidade, sublinhando que em Macau as condicionantes são levadas ainda mais ao extremo: “Em Macau ou estão prontos para enfrentar os riscos ou não estão. Nós não temos qualquer problema em competir no território, quando se corre em Macau já se sabe para o que se vai”.

A edição deste ano da Taça do Mundo de GT da FIA contou com a presença de 20 pilotos em pista, representando um número recorde de sete fabricantes diferentes de GT3. De acordo com o ‘Sportscar365’, pelo menos um dos fabricantes terá sugerido a mudança do evento para outro local, como o circuito de Abu Dhabi.

No entanto, não é ainda claro se irão existir algumas mudanças relativamente ao calendário deste ano. “O circuito tem os seus riscos, temos perfeita consciência disso quando nos inscrevemos, tal como toda a gente deve ter. O desafio existe, as pessoas têm a oportunidade de o aceitar ou não”, concluiu o representante da equipa da Audi Sport.