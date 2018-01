Conteúdo “repetitivo” e “gralhas” atrasam assinatura do relatório sobre a execução orçamental de 2016

A 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa considera que o conteúdo do Relatório sobre a execução do orçamento de 2016 “está muito longo, repetitivo, complexo e também com algumas gralhas na redacção”. Depois de três reuniões para análise e discussão, o documento deverá ser assinado hoje e continua sem data de submissão a plenário para aprovação.

O Relatório “inclui muitos conteúdos e matérias a nível técnico e a nível de contabilidade. Já pedimos à assessoria para eliminar algumas dessas partes e para introduzir as respectivas alterações e a assessoria vai preparar o parecer esta tarde [ontem]”, explicou Chan Chak Mo, presidente da comissão.

O deputado apontou que “neste momento há falta de leis e regulamentos para regular algumas matérias, por exemplo sobre os lucros retidos por parte das instituições públicas, de pessoa colectiva e também sobre as estruturas das participações sociais. Pedimos à assessoria, por isso, para não concretizar ou revelar concretamente o nome das empresas. Esta parte deve ser redigida de uma forma global”. J.F.