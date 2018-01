Comissão critica Governo por “redacção muito simples” do Regime jurídico da habitação social

O Governo ouviu ontem que o conteúdo da proposta de lei intitulada Regime jurídico da habitação social que “não é aceitável”. A 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa considera que o diploma não deve remeter determinados artigos para regulamentos administrativos complementares.

Joana Figueira

A 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) criticou o Governo por apresentar a proposta de lei intitulada Regime jurídico da habitação social “excessivamente simples”. De acordo com Ho Ion Sang, presidente do grupo de trabalhão, no novo diploma recorre-se demasiadas vezes a regulamentos administrativos complementares para execução da lei. A comissão quer que determinadas condições ou regras que integram o Regime sejam incluídas na lei.

“Nós detectámos que esta lei é muito simples, excessivamente simples que não satisfaz as exigências decorridas, nomeadamente, de alguns artigos da lei 13/2009 [Regime jurídico de enquadramento das fontes normativas internas]. Não nos opomos de recorrer ao regulamento administrativo complementar ou despacho do Chefe do Executivo para afixar determinadas matérias sobre a execução da lei para permitir uma certa flexibilidade, mas, enquanto legislador, há que cumprir as exigências consagradas na lei 13/2009 e alguns requisitos básicos. Ou seja, é necessário enriquecer o conteúdo”, explicou Ho Ion Sang.

O deputado atirou o exemplo do artigo que diz respeito às tipologias e áreas das fracções e que integra um único número: “as tipologias e as áreas das fracções de habitação social são fixadas por diploma complementar.” É “uma redacção muito simples” e “não é aceitável”, considerou.

Ho Ion Sang esclareceu que não remeter determinadas disposições para diplomas complementares “pode evitar o surgimento de problemas na execução da lei e algumas incertezas durante a resolução de litígios nos órgãos judiciais”. Prosseguiu, apontando que, “a nível técnico, em alguns regulamentos administrativos e também na lei, vão ser aditadas mais normas básicas ou necessárias para permitir a facilitação da execução da lei e para que também todos os residentes, quando consultarem a lei, percebam bem os artigos e o sentido das normas”.

O Governo acatou, portanto, as opiniões da comissão, garantindo que, “no futuro, vai ter critérios para as áreas e tipologias das habitações sociais”. Ho Ion Sang salientou que “a construção de habitações sociais é da iniciativa pública” e que o Executivo “assumiu a promessa que vai assegurar uma constante e suficiente” oferta.

Já o secretário para os Transportes e Obras Públicas considerou que da reunião de ontem resultou “um grande progresso” na análise e discussão do Regime. No final da reunião, Raimundo do Rosário destacou o artigo relativo aos requisitos de candidatura como “um dos artigos mais importantes”.

Quanto à inclusão da construção e administração dos edifícios destinados à habitação social na legislação, Rosário referiu que Governo e comissão chegaram ao consenso de remeter a questão para uma discussão técnico-jurídica que deverá contar com a participação da assessoria da AL, responsáveis governamentais da área da habitação e da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça.