Aeroporto registou recorde de passageiros em 2017

O Aeroporto Internacional de Macau recebeu no ano passado um total de 7,16 milhões de passageiros, estabelecendo um número recorde, segundo revelou a entidade em comunicado, acrescentando ainda que o valor representou um crescimento anual de 8% face a 2016.

Em 2017 registou-se igualmente uma subida de 2,8% no movimento de aeronaves, para um total de 58 mil voos. Em termos de rotas, o Aeroporto Internacional de Macau informou que 43% do volume de passageiros teve como destino o sudeste e nordeste asiáticos.

Igualmente em 2017, recorde-se, foram introduzidas seis novas rotas no aeroporto do território, com destaque para uma ligação para Lisboa via Pequim, operada pela Capital Airlines.