Rejeitado pedido de licença para o antigo Hotel Imperial

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) deu conta de um pedido de licenciamento relativo à instalação de um hotel no local onde se situava originalmente o Hotel Palácio Imperial Beijing, que acabou por ser “devolvido ao requerente” porque o processo “não estava devidamente instruído” e “não reunia os requisitos legalmente exigidos”.

De acordo com a Rádio Macau, o pedido não foi feito pelo antigo titular da licença do hotel. O hotel, recorde-se, fechou provisoriamente em 2016, tendo a licença de operação do espaço sido entregue a DST no ano passado, mantendo-se uma incógnita o seu futuro.