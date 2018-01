Operações da Marks & Spencer em Macau e HK vendidas ao grupo árabe Al- Futtaim

A cadeia de vestuário e comida Marks & Spencer (M&S) vendeu as suas 27 lojas localizadas em Macau e em Hong Kong ao grupo árabe Al-Futtaim. Os espaços comerciais vão manter o nome sob um acordo de franquia, o que deixa a empresa sediada no Dubai com um total de 72 lojas debaixo do seu nome espalhadas pela Ásia e Médio Oriente, avançou o jornal The Guardian.

Não foram revelados quaisquer detalhes sobre a quantia envolvida no trespasse. O período de diligência havia sido anunciado em Setembro do ano passado, tendo o jornal Financial Times adiantado que o acordo abrange apenas o negócio de retalho da M&S e que as operações de fornecimento vão continuar inteiramente nas mãos da empresa.

As negociações com o grupo Al-Futtaim seguiram-se à revisão da estratégia do negócio internacional da M&S em Novembro do ano passado, quando a empresa se propôs aumentar o foco na sua franquia já estabelecida e nas parcerias de “joint venture”.