MGM financia obras de reparação do Centro de Reabilitação dos Cegos

A Santa Casa da Misericórdia de Macau assinalou ontem um donativo da MGM no valor de 712 mil patacas para custear as obras de reparação do Centro de Reabilitação dos Cegos (CRC), que sofreu avultados danos com a passagem do tufão Hato.

A cerimónia de entrega simbólica do cheque coincidiu com o descerramento de uma placa comemorativa no CRC que homenageia o patrocínio da empresa, utilizado nas obras, já concluídas, que serviram para reparação e impermeabilização das paredes e do telhado, bem como a substituição parcial da tijoleira do soalho, afectados pela inundação que chegou ao nível do parapeito das janelas do edifício datado do início dos anos 60 do século passado.

Na ocasião, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia, António José de Freitas, revelou a sua satisfação pelo donativo realizado pela operadora, numa cerimónia que contou com a presença do CEO da MGM China, Grant Bowie, e que teve direito a uma sessão musical, com canções interpretadas pelos invisuais e por membros da equipa de voluntários da MGM.