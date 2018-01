Marina Carvalho olhou a verdade do Irão para a trazer em fotografias

“Um olhar sobre o Irão” mostra 30 fotografias captadas pela fotógrafa Marina Carvalho, que recolheu as imagens da cultura e das pessoas durante uma viagem de 10 dias naquele país. A mostra inaugura no dia 11 deste mês na Creative Macau e prolonga-se até ao dia 3 de Fevereiro.

Joana Figueira

Marina Carvalho quis trazer do Irão a imagética para desconstrução da “grande polémica que há sempre à volta dos países islâmicos”. Da incursão que se prolongou por 10 dias e incluiu uma viagem por estradas que ligavam as cidades de Teerão, Esfahan e Yazd, a fotógrafa portuguesa absorveu e captou “o que há de diferente naquele país”. Mostra-o, a partir do próximo dia 11 numa exposição a ter lugar na Creative Macau, com a intenção declarada de “suscitar curiosidade por parte das pessoas” através da fotografia.

A maior fatia das três dezenas de fotografias reunidas em “Um Olhar sobre o Irão” é a preto e branco. É preferência para Marina Carvalho. “Não te perdes em pormenores de cor; é frieza e, ao mesmo tempo, o cru. Há ali uma verdade, não foge é aquilo que está ali representado, não tem mais para onde o olhar possa fugir”, disse ao PONTO FINAL.

Mas o Irão também tem “um azul, tem aqueles ladrilhos, tem aquelas pinturas” que, considera a fotógrafa, exigem, pelo menos, uma imagem a cores de cada cidade que visitou – acabam por se contar quatro. “Quando viajas por estas terras – e nós [grupo com quem viajou] fizemos o caminho todo de camioneta e aquilo é só pedra e terra, nem árvores há, também não vês água, e quando chegas a uma cidade começas a ver verde. Tens aqueles jardins persas e aquilo é lindíssimo; tem repuxos, tem canais de água e parece que entras num oásis. Eu tive que trazer as cores daquela terra.”

A viagem foi feita “no pico do Verão”, em Agosto do ano passado. “Viajámos pelo centro do Irão, naquelas cidades que foram antigas capitais da Pérsia. Aquilo é muito desértico e não há tempo para fazer fotografia, no fundo é isso. Estás limitada, primeiro a um grupo, e depois também ao tempo. As pessoas desaparecem porque o calor é tanto. Os bazares ficam desertificados, as ruas ficam desertas, não há gente. Acabou por haver uma certa limitação de poder mostrar um pouco mais da cultura daquelas pessoas”, explicou a fotógrafa.

Dez dias não é assim tanto tempo para se absorver e perceber o que é o Irão, refere Marina. “A intenção da exposição é mostrar um pouco o que é que eles têm, o que é que há de diferente naquele país. A minha ideia era mostrar um pouco da arquitectura e o povo.”

“Eu gostei muito das pessoas e acho que uma impressão de todos aqueles que visitam o Irão é o acolhimento daquele povo. Quando vêem estrangeiros têm muita curiosidade e aproximam-se e abordam-nos na rua – em qualquer lado. São extraordinariamente simpáticos porque convidam para ir a casa deles. Dizem, mesmo com o seu muito mau inglês, ‘Bem-vindo ao Irão’.”