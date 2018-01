IACM já marcou área de proibição de fumar em mais de 450 paragens de autocarros

As alterações à lei do tabaco entraram em vigor na passada segunda-feira. Até ao momento foram já inspeccionados 1,015 estabelecimentos; 93 inspecções foram a abrigos afectos a veículos de transporte colectivo de passageiros.

“Nestas acções, foram acusadas seis pessoas por fumar em locais proibidos, nomeadamente dois turistas, três residentes locais e um trabalhador não residente. Não foram detectadas pessoas a fumar nos abrigos afectos a veículos de transporte colectivo de passageiros”, indicaram os Serviços de Saúde em comunicado.

No mesmo período, foram atendidas 88 chamadas telefónicas através da linha verde, das quais 55 foram motivadas por pedidos de informações, 31 relacionadas com queixas e nove com formulação de opiniões.

Ao abrigo da revisão da nova Lei de controlo do tabagismo, a proibição de fumar refere-se às áreas a menos de 10 metros de distância dos sinais indicadores dos terminais e abrigos afectos a veículos de transporte colectivo de passageiros.

Actualmente, o pessoal do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais já marcou a área de proibição de fumar em mais de 450 paragens fixas de transporte colectivo de passageiros, facilitando a identificação por parte do público.